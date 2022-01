BM apreende drogas em Crissiumal

Policiais Militares do 7.º BPM apreendem drogas na cidade de Crissiumal no último dia 05/01, quarta-feira.

A apreensão ocorreu quando os policiais abordaram um veículo no centro da cidade e encontraram com o condutor, 10 porções de uma substância fracionada com características de crack.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para delegacia de policia para registro de ocorrência.

