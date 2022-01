Acidente na BR 158 em Panambi

Na manhã desta sexta-feira (07/01), uma saída da pista foi registrada na BR-158, na Linha Caxambu, em Panambi.

Segundo informações, um veículo Fiat-Argo com placas de Panambi, seguia no sentido Panambi/Cruz Alta, quando no KM 160, a condutora de 48 anos, que estava sozinha no veículo, perdeu o controle da direção e acabou saindo para fora da pista e ficando tombado às margens da BR.

Populares que passavam pelo local acionaram equipes de resgate de Panambi. Assim fizeram atendimento à vítima sendo conduzida ao Pronto Atendimento Municipal de Panambi pela equipe do Samu. A vítima apresentava ferimentos não graves. Uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava no local também teve que fazer o corte de uma árvore que estava obstruída parte da pista de rolamento devido ao veículo colidir nas árvores no momento do acidente.

