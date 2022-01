Ladrão leva arroz, massa e até wafer de mini mercado em Santo Augusto

Um furto a um mini mercado foi registrado na madrugada de ontem, 06, no bairro Santo Antônio em Santo Augusto.

Segundo o proprietário do estabelecimento, o mesmo fica anexo a sua residência. O crime teria ocorrido durante a madrugada. Os meliantes teriam entrado por uma janela.

Do interior do estabelecimento foi levado alimentos (2 pacotes de arroz, massa e wafer) e uma quantia em dinheiro. O proprietário disse que não ouviu barulho e que só foi perceber o furto no outro dia.

