Homem vai até a casa da namorada com arma branca, faz ameaças e é preso em Santo Augusto

Um homem de 38 anos, foi preso no início da tarde ontem, 06, no bairro Tiradentes em Santo Augusto por ameaça.

Segundo o boletim de ocorrência, o detido foi até a casa de sua namorada portando uma arma branca. No local houve um desentendimento com o pai da namorada.

A Brigada Militar foi acionada e prendeu o suspeito por ameaça conforme a lei Maria da Penha.

Ele não tinha antecedente e não havia medida restritiva.

