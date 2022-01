Polícia Civil prende foragido da justiça por ato obsceno em Ibirubá

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Ibirubá, prendeu nesta quinta-feira (06/01), um homem de 39 anos, residente em Ibirubá, contra o qual existia Mandado de Prisão por sentença condenatória, pelo delito previsto no artigo 233 do Código Penal, fato ocorrido no ano de 2018.

Após os trâmites, foi conduzido ao Presídio Estadual de Espumoso/RS, ficando à disposição da justiça.

Ato obsceno

Art. 233 – Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.