Briga entre mulheres resulta em vítima ferida com garrafada em Ijuí

Uma briga entre mulheres deixou uma pessoa ferida no bairro Getúlio Vargas na noite desta quarta-feira (05/01). A confusão foi registrada no começo da noite. Uma delas chegou a ser atingida com uma garrafada na cabeça e apresentou sangramento. O registro da ocorrência foi feito como lesão corporal na Delegacia da Polícia Civil de Ijuí.

