Trabalhadores abandonados no interior do município de São Borja são resgatados pela PF

Por telefone, a Polícia Federal recebeu uma denúncia de que havia, no interior do município, um grupo de trabalhadores que se encontravam em situação de abandono em uma propriedade rural.

Equipes de policiais federais se deslocaram até o local informado, onde foram encontrados 09 homens, que haviam sido contratados em Cacequi/RS para realizarem trabalhos na lavoura. Dentre eles há um menor de idade (15 anos). O Conselho Tutelar foi comunicado.

A propriedade fica próximo a São Borja, com acesso pela BR 285 e depois em direção a São Mateus.

Os trabalhadores foram trazidos à Delegacia da Polícia Federal, onde serão ouvidos e, posteriormente, encaminhados ao Albergue Municipal para receberem auxílio e demais providências necessárias.

A Secretaria de Assistência Social foi comunicada e, de pronto, providenciou o acolhimento a esses trabalhadores, bem como providenciará o retorno dos mesmos à cidade de Cacequi/RS.

