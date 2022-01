PRF prende argentinos que entraram no país sem passaportes

Policia Rodoviária Federal na tarde de quarta-feira, 5, prenderam 12 argentinos que entraram ilegalmente no país. Eles levavam quase um quilo e meio de folhas de coca, que é a matéria prima da cocaína.

A apreensão ocorreu durante uma operação de combate ao crime, quando os PRFs abordaram um Focus, um Uno e uma Parati que viajavam juntos pela BR 285.

Os veículos eram emplacados no Brasil e dirigidos por brasileiros, e cada um transportavam 4 argentinos consigo.

Todos os estrangeiros tinham entre 25 e 30 anos e entraram ilegalmente no país, sem fazer os trâmites fronteiriços.

Todos foram conduzidos para a Polícia Federal pela entrada ilegal no país e pela introdução do material proibido, que foi encaminhado para perícia.

