Jovem de Itapiranga vítima de acidente de trabalho tem morte encefálica confirmada

Na tarde desta quarta-feira (05/01), foi confirmada a morte encefálica de João Paulo Rodrigues da Silva, de 26 anos. O morador de Itapiranga estava internado há uma semana em estado grave na UTI do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, após sofrer um acidente de trabalho no dia 29 de dezembro.

A informação foi confirmada pelo irmão da vítima.

Conforme as informações de familiares, o jovem trabalhava como servente de pedreiro em Linha Guabiroba, interior do município, realizando reparos em um galpão, quando parte da estrutura caiu sobre ele, após um temporal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu o jovem até o Hospital de Itapiranga. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste, onde a morte cerebral foi confirmada nesta quarta-feira, 05.

