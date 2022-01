7° BPM divulga resultados das ações realizadas durante o ano de 2021 na Região Celeiro

O 7º BPM com sede em Três Passos e com abrangência nos 21 municípios da Região Celeiro, divulgou as ações realizadas durante o ano de 2021.

Cabe destacar nos números divulgados a grande quantidade de ocorrências registradas (14.346), ou seja, uma média de quase duas ocorrências por dia em cada município. Destaca-se também a grande quantidade de pessoas abordadas, evidenciando o efetivo policiamento ostensivo e preventivo.

