37º BPM recupera mercadorias furtadas em Ametista do Sul

Os policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), recuperaram na noite desta quarta-feira (05/01), diversas mercadorias furtadas em um minimercado, no interior município de Ametista do Sul.

A apreensão foi realizada após informações de populares que visualizaram os suspeitos e após diligencias os policiais militares localizaram as mercadorias. Dentre os materiais recuperados estavam maços de cigarro, erva mate, sabonetes, materiais de limpeza, bebidas e doces.

