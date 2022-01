Crianças são atropeladas por táxi no centro de Itapiranga

Duas crianças de 8 e 13 anos foram atropeladas por volta das 21h30min desta quarta-feira, 05, enquanto atravessavam a faixa de pedestre na Rua do Comércio, centro de Itapiranga.

Conforme as informações, os irmãos atravessavam para comprar sorvete quando foram atingidas por um táxi.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e encaminharam as crianças até o Hospital de Itapiranga. O menino de 13 anos foi atendido com suspeita de fratura no braço esquerdo e escoriações pelo corpo. Já a menina de 8 anos estava inconsciente e apresentava ferimento na cabeça com suspeita de traumatismo craniano encefálico, além de escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar também esteve presente na ocorrência. O motorista realizou teste de bafômetro, que não acusou embriaguez.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.