PC e BM apreendem veículo com 5 mil maços de cigarros contrabandeados, em Três de Maio

Na tarde desta quarta-feira (05/01), uma ação conjunta da Polícia Civil e a Brigada Militar, resultou na apreensão de uma grande quantidade de cigarros de origem do Paraguai, em Três de Maio.

Um automóvel GM Vectra preto, de Doutor Maurício Cardoso era conduzido por um homem na Rua Padre Cacique, no Centro da cidade, onde foi abordado. No interior do carro, eram transportados 5 mil maços de cigarros contrabandeados. O condutor foi identificado, a mercadoria e o veículo foram apreendidos

A polícia estima um valor de R$ 12 mil em cigarros, e aproximadamente R$ 30 mil o veículo, o que daria um prejuízo de R$ 42 mil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.