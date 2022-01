Casal é preso por tráfico de drogas em Santa Rosa

Na tarde desta quarta-feira (05/01), policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira prenderam um casal por tráfico de drogas em Santa Rosa.

Após informações de tráfico de drogas, os policiais realizaram a prisão de um casal na rua Manssueto Tress, no bairro Auxiliadora II.

Na ação foram apreendidos 13 pedras de crack, 01 pedra de crack (20,40 gramas), 01 bucha de cocaína, 05 celulares, 01 balança de precisão e R$ 412,35 reais.

Diante do fato os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.