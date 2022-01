Menores de 11 e 12 anos são apreendidos transitando com motocicleta furtada em Passo Fundo

Na noite desta terça-feira (04), a Brigada Militar/3°RPMon efetuou a apreensão de dois menores que estavam andando com uma motocicleta furtada. A apreensão foi no Bairro Donária, em Passo Fundo.

Por volta das 21h30min, a Brigada Militar através do 1°Esquadrão/Força Tática realizava patrulhamento tático motorizado com o intuito de prevenir crimes contra patrimônio, quando foi avistado uma motocicleta Honda/Biz, sendo tripulada por dois menores.

De imediato foi efetuada a abordagem e em consulta ao sistema informatizado foi constado que se tratava de uma motocicleta em registro de Furto/Roubo. Foi constatado ser dois menores de idade, sendo eles de 11 e 12 anos. No local se fez presente a mãe dos menores, assim todos encaminhados até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para efetuar o registro.

A motocicleta foi recolhida ao pátio do Atuo Guincho Petrópolis depois de ser apresentada na Delegacia.

