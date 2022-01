Presos em Santo Ângelo os dois autores do roubo à casa lotérica no centro de Giruá

Na noite de Terça-Feira(04), por volta das 20h40min, a Polícia Civil, através do Setor de Investigações da Delegacia de Polícia de Giruá, em atividade conjunta com Policiais Militares da Polícia Rodoviária Estadual e da Força Tática do 7º RPMon, prenderam os dois autores do roubo à casa lotérica no centro de Giruá, fato este ocorrido às 16h00min.

Assim que os policiais tomaram conhecimento do roubo iniciaram as diligências e logo conseguiram a identificação dos autores e o provável esconderijo deles, em uma moradia de um familiar na cidade de Santo Ângelo.

Neste imóvel os autores foram encontrados na posse das armas de fogo usadas no roubo e uma parte dos valores subtraídos daquele estabelecimento comercial, além de uma porção de cocaína.

Foi apreendida uma pistola de calibre 380mm e um revólver de calibre .38mm, ambos municiados, e R$ 1.350,00 em dinheiro.

Diante disto, um indivíduo de 25 anos, natural de Giruá, e o outro de 34 anos, natural de Santo Ângelo, ambos com antecedentes, foram autuados em flagrante pelo crime de roubo majorado consumado e porte ilegal de arma de fogo de calibre de uso permitido, e após as formalidades legais foram conduzidos ao Presídio Regional de Santo Ângelo.

