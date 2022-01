Lotérica é assaltada em Giruá

Na tarde de terça-feira (04/01), uma agência lotérica de Giruá/RS foi assaltada.

Segundo a polícia, o fato ocorreu por volta das 16 horas quando dois homens, um de casaco azul e outro de casaco bordô, utilizando uma moto vermelha, realizaram o crime.

Eles estavam armados e levaram do local duas sacolas com dinheiro. Testemunhas afirmaram que os indivíduos fugiram em direção ao distrito de Mato Grande.

Câmeras de monitoramento capturaram a ação dos bandidos, sendo que a Brigada Militar está realizando buscas pela região para prendê-los. Não houve a divulgação dos valores que os assaltantes levaram.

