PATRAM de Santo Ângelo prende três homens por caça e pesca predatória em Entre-Ijuís

Três homens foram presos por caça e pesca predatória no interior do município de Entre-Ijuís, o fato ocorreu na tarde de segunda-feira (03/01). Uma Guarnição do Pelotão Ambiental da Brigada Militar de Santo Ângelo deslocaram até a localidade de Rincão da Cachoeirinha, interior do município de Entre Ijuís verificar denúncia de que indivíduos estariam efetuando caça e pesca predatória com utilização de redes em período de defeso.

Ao chegar ao local denunciado foi abordado em um acampamento nas margens do rio Ijuí, três homens, que após identificação dos mesmos foi efetuado inspeção criteriosa no acampamento onde foram localizadas uma espingarda marca boito calibre 36, cartuchos do mesmo calibre, 13 redes de pescas totalizando 430 metros lineares, de diversos tamanhos, um freezer com aproximadamente 6kg de peixes abatidos, uma gaiola artesanal utilizada como armadilha para pesca, ao serem indagados, estes assumiram a propriedade dos objetos apreendidos, sendo assim foi dado voz de prisão aos envolvidos e encaminhados a Delegacia de Polícia de Entre Ijuís para Procedimento Policial.

