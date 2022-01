Jovem morre após capotagem de veículo na BR 285 em Ijuí

Na noite desta terça-feira (04/01), uma jovem de 21 anos, foi vítima fatal de acidente de trânsito que ocorreu na BR 285 entre Esquina Gaúcha/Coronel Barros. Outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações, um veículo Honda Civic com placas de Santo Ângelo capotou na lateral da rodovia. No veículo viajavam quatro pessoas, duas moradoras de Santo Ângelo e as outras duas de São Luiz Gonzaga.

A vítima fatal, foi identificada como Paola Ferreira, que era moradora de São Luiz Gonzaga. As outras três pessoas foram socorridas e encaminhadas para o hospital.

