Acidente na BR 472 em Boa Vista do Buricá

Um automóvel Ford Fiesta capotou na BR 472 em Boa Vista do Buricá, quando o motorista perdeu o controle e saiu à direita da pista em direção a um mato na lateral da rodovia, na manhã desta terça-feira, (04), por volta das 11h15min.

O veículo era conduzido no sentido Boa Vista do Buricá-São José do Inhacorá e de acordo com informações três pessoas ocupavam o veículo, sendo um homem que era o motorista e duas mulheres, ambos moradores de São José do Inhacorá. Os três foram socorridos pela Samu e não tiveram ferimentos graves, mas uma das mulheres permaneceu em observação no Hospital de Caridade.

O acidente ocorreu em frente à empresa Boa Vista Caminhões a pouco mais de 1 km do trevo de acesso à cidade.

