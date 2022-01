Homem é preso por tráfico de drogas em iraí

Um homem de 25 anos, na tarde desta segunda-feira, (3), foi preso por tráfico de drogas por policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar, que estão atuando como reforço na Operação Golfinho, no município de Iraí.

Foram localizadas e apreendidas 60 pedras de crack após abordagem veicular.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o material apreendido até a Delegacia de Polícia para registro do fato.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.