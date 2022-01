Jovem morre afogado em Doutor Maurício Cardoso

O corpo do rapaz de 26 anos foi localizado na manhã desta segunda-feira, 3, pelos Bombeiros de Horizontina.

O jovem no domingo, 2, saiu para banhar-se na represa que fica próximo a cidade de Dr. Mauricio Cardoso.

Como não havia retornado para casa a noite, os familiares acionaram a Brigada Militar que se deslocou ate o local, acionando o Corpo de Bombeiros que efetuaram buscas na madrugada e rapidamente localizaram o corpo.

Segundo a Brigada Militar o local é impróprio para o banho, sendo proibido adentrar naquela represa para nadar.

