Mulher fica ferida ao ser arrastada por boi em Três Passos

O caso ocorreu quando uma mulher se enrolou na corda de um boi e acabou sendo arrastada. O acidente ocorreu na manha do ultimo domingo, 2, por volta das 11h, no bairro Pindorama em Três Passos.

O Samu foi até o local, mas a mulher já havia sido encaminhada para o Hospital de Caridade por uma guarnição da Brigada Militar para atendimento médico.

