Mulheres são presas em Tenente Portela por tráfico de drogas

Policiais do 7º BPM apreenderam duas mulheres por tráfico de drogas, no último dia 31/12.

A apreensão ocorreu após a Brigada Militar ser acionada para atendimento de ocorrência de tentativa de homicídio.

Junto com a dupla foi apreendido oito pastéis, sendo que no interior deles haviam 106 buchas de crack, 4,09 gramas de cocaína, três porções e três cigarros de maconha e um celular.

As duas mulheres que não tiveram suas identidades reveladas, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para registro do flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.