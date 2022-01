Indígenas entram em conflito na Terra Indígena do Guarita

Um princípio de conflito foi registrado na Terra Indígena do Guarita, setor da Estiva, interior de Redentora, que fica localizado nas margens da ERS-330. O local é reduto de Carlinho Alfaiate que a dias vem mantendo um clima de animosidade com aliados de Valdonês Joaquim, uma vez que os dois se proclamam cacique da Terra Indígena.

Segundo informações, um protesto estava sendo organizado pelo grupo aliado de Carlinho Alfaiate quando um grupo aliado de Valdonês Joaquim teria tentado impedir e em meio a confusão os grupos teriam chegado a vias se fato. Alguns disparos de arma de fogo foram efetuados. Ainda não há informações de feridos.

Como o grupo de apoiadores de Valdonês Joaquim aparentava ser menor, eles acabaram saindo do local. Neste momento a ERS-330 está bloqueada nos dois sentidos, com a presença de indígenas na pista, pneus e galhos.

A Brigada Militar, com agentes do 7º BPM estão monitorando toda a extensão da rodovia que passa por dentro da Terra Indígena. Não há relatos de intervenção da Brigada Militar no protesto. Um grande número de viaturas está em dois pontos da rodovia antes e após a Estiva.

A situação na Terra Indígena vem se agravando nos últimos meses, depois que um grupo decidiu realizar uma eleição para substituir Carlinho Alfaiate no cacicado. Carlinho foi eleito em 2018 e sustentava que seu mandato iria até dezembro desse ano, enquanto o grupo adversário sustentava que o mandato deveria se encerrar em 18 de fevereiro.

O grupo opositor a Alfaiate, montou uma comissão eleitoral e realizou no último dia 19 de dezembro uma eleição na qual Valdonês Joaquim foi eleito cacique e Joel Ribeiro de Freitas foi eleito vice.

Valdonês Joaquim não esperou o tempo de 18 de fevereiro para tomar posse e na semana seguinte a eleição já tomou posse como cacique inclusive indo pessoalmente assinar um ato na FUNAI em Passo Fundo. Acontece que Valdonês estava em prisão domiciliar em virtude de uma condenação criminal. Quebrando o regime, ele acabou sendo preso em Tenente Portela.

Com a prisão de Valdonês, Joel de Freitas, que também é vereador em Redentora, comunicou a FUNAI e a imprensa que estava assumindo interinamente o comando da Terra Indígena do Guarita.

Em meio a tudo isso existe a figura de Carlinho Alfaiate, que não reconheceu a comissão e nem o resultado da eleição e seguiu se proclamando cacique.

Assim sendo, o ano começou com Carlinho Alfaiate como cacique, com sua sede na Estiva, onde fica localizado a Secretaria Municipal do Índio de Redentora, onde Alfaiate ocupa também o cargo de secretário e Joel de Freitas, que tem sua sede em São João do Irapuá também se proclamando cacique de forma interina, e ainda Valdonês Joaquim, também cacique, só que preso por hora, mas que tem sua base no KM 10 em Tenente Portela.

Há dias vem surgindo informações de que os ânimos estavam se exaltando entre os grupos de simpatizantes de Carlinhos Alfaite, liderados pelo mesmo e de Valdonês Joaquim, liderados por Joel de Freitas.

A ameaça de um conflito maior ainda é eminente, uma vez que o cacicado não tem uma sede de poder regulamentada e nem uma lei ou regra especifica para definir a escolha de um cacique, sendo que a comunidade tem autonomia na sua organização interna.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

Vídeo que circula nas Redes Sociais: