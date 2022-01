Moradora de Vista Gaúcha relata tentativa de golpe

Uma moradora de Vista Gaúcha procurou nossa reportagem para relatar que foi vitima de uma tentativa de golpe pelo WhatsApp na manhã de hoje.

Segundo seu relato, o golpe é um bastante usado pelos criminosos, que pagam um número de telefone e mandam mensagem se passando por um parente dizendo que trocaram de número, nesse caso, por uma filha da moradora. Na conversa o golpista simulando ser a filha, diz que trocou o telefone e na sequencia pede dinheiro emprestado para a mãe para cobrir um cheque de terceiro.

A moradora já ciente de que era golpe pediu dados bancários que foram enviados pelo golpista. Ela não depositou e repassou a conversa para nossa reportagem:

Transcrição da conversa:

Golpista: Oi mãe salva meu número novo

Vítima: ok

Golpista: Bom dia mãe

Vítima: Bom dia

Golpista: Mãe veja se consegue me fazer um favor

Vítima: Que favor?

Golpista: Tenho um cheque muito importante para mim cobrir meu aplicativo está com problemas do banco. Teria como me emprestar, amanhã vou ao banco e te passo de volta

Vítima: Que valor?

Golpista: 1.543.00

Vítima: E esse cheque?

Golpista: Tenho q cobri-lo mãe hj

Vítima: Me passa seus dados bancários. Eu não tenho mais

Golpista: Tá bom

Agência 3880

Conta 980160546-0

Márcia rosana Vicente Gomes

Caixa

Conta da moça que tenho que cobrir o cheque mãe

Vitima: Seria melhor o pix

Que eu faço a transferência direto daqui de casa

Golpista: Vou passar

99534592153 cpf

Edmar Luis

Pag seguro

pix do Marido dela mãe

