Motorista morre após capotar veículo em Erechim

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta no início da noite deste sábado (1º) em Erechim. O fato ocorreu por volta das 19h na Rua Dr. João Caruso, entre a quarta etapa do Distrito Industrial e o bairro Poltronieri.

Segundo informações apuradas pela reportagem da Rádio Cultura, um Ford/Focus com placas de Erechim trafegava no sentido Parque Redenção/Bairro Poltronieri quando por razões desconhecidas acabou capotando.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e deslocou para o socorro, porém ao chegar ao local já encontrou o motorista em óbito. Uma mulher que estava junto com o motorista foi socorrida e levada para atendimento médico.

Ainda não há identificação oficial do motorista que morreu. O local foi isolado e o trânsito foi completamente interrompido.

A Brigada Militar esteve no local e atendeu a ocorrência.

