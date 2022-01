Acidente na ERS 155 entre Santo Augusto e Ijuí

Na tarde deste domingo (02) ocorreu uma acidente tipo saída de pista na ERS 155, próximo ao Distrito do Chorão, quando o motorista do veículo Chevrolet Corsa, emplacado em Ijuí, por motivos desconhecidos perdeu o controle do mesmo saiu da via e veio a capotar.

Segundo informações o veículo trafegava no sentido Santo Augusto/Ijui e havia dois ocupantes, que foram socorridos pelo SAMU e conduzidos ao Hospital de Ijuí para exames.

