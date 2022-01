Colisão lateral deixa uma pessoa ferida na RS 210 em São Martinho

Um acidente de trânsito na tarde deste domingo (02), resultou em uma pessoa ferida sem gravidade, na RS 210 em São Martinho. O acidente ocorreu em frente ao Posto 74.

De acordo com informações, ocorreu uma colisão lateral envolvendo os veículos GM Onix de Santa Rosa e uma caminhonete Fiat Strada de Tucunduva.

