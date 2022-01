Locutora da Rádio Província sofre acidente de trânsito

Um acidente trânsito foi registrado neste domingo, 2, no interior de Três Passos, na localidade de Baixo Erval Novo, quando um veículo VW Gol caiu de uma ponte que faz a travessia sobre o Lajeado Canhada Funda.

No veículo estava a família da locutora da Rádio Província, Renata Correa. Segundo os relatos, o pai de Renata, que dirigia o automóvel precisou fazer uma manobra brusca para evitar colidir em um veículo que vinha no sentido contrário em alta velocidade e com isso acabou caindo da ponte, de uma altura de cerca de quatro metros, com as rodas para cima.

Felizmente, apesar do susto, ninguém se feriu com gravidade. Além de Renata e do pai, ainda estavam no veículo a mãe o namorado da comunicadora.

Renata Corrêa se recupera em casa e deve retornar aos microfones ainda nesta semana.

