Briga deixa menor com faca cravada na cabeça em Passo Fundo

Na noite deste domingo (02), uma briga entre adolescentes foi registrada na Vila Bom Jesus, em Passo Fundo.

De acordo com as informações de populares, o desentendimento envolveu dois menores de idade.

Durante a briga, um deles foi atingido por golpes de faca nos braços, nas pernas e também teve a faca cravada na cabeça.

A vítima foi socorrida pela ambulância do Corpo de Bombeiros e levada até o hospital.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.