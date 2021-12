Carreta pega fogo às margens da BR-468 em Coronel Bicaco

Na manhã desta sexta-feira (31/12) uma carreta prancha que se deslocava no sentido Palmeira das Missões/Coronel Bicaco, pegou fogo às margens da BR-468 na altura da Esquina São João em Coronel Bicaco.

Segundo informações, o fogo teria iniciado no sistema de freio e o motorista ao visualizar o sinistro entrou em uma propriedade às margens da BR-468 com a intenção de buscar um local onde poderia ter água para apagar as chamas.

Com a ajuda de populares e um caminhão pipa da prefeitura as chamas foram controladas, porém com perda expressiva principalmente na prancha.

Informações que em dado momento do combate às chamas ocorreu perigo do fogo se alastrar e por pouco não atingiu um galpão da propriedade, o que poderia ter ocasionado um sinistro de grandes proporções.

Confira vídeo

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.