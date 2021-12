Projeto estabelece fontes de financiamento para programas de recuperação de agressores

Roberto Alves: homens com acesso a tratamento podem deixar de ser ameaça para mulheres - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O Projeto de Lei 2705/21 prevê que os programas de recuperação de agressores, chamados Casa do Homem Agressor, sejam financiados com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) ou pelo próprio agressor, após avaliada a capacidade econômica dele.

O texto em análise na Câmara dos Deputados altera a Lei Maria da Penha, que já estabelece, como medidas protetivas de urgência que podem ser determinadas pelo juiz, o acompanhamento psicossocial do agressor — por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio — e o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação.

Autor do texto, o deputado Roberto Alves (Republicanos-SP) afirma que “parcela considerável dos homens agressores pode deixar de ser uma ameaça para as mulheres se houver acesso ao devido tratamento”.

Tramitação

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei