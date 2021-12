Motorista de Frederico Westphalen é preso com carga milionária em Santana do Livramento

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem transportando grande quantidade de mercadorias importadas ilegalmente. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 29, na BR-158, em Santana do Livramento.

Durante fiscalização, policiais rodoviários federais abordaram uma carreta com placas de Santana do Livramento que transitava pela BR-158. Ao vistoriar o compartimento de carga, a equipe policial encontrou grande quantidade de eletrônicos, relógios, óculos, peças de vestuário e calçados de origem estrangeira importados ilegalmente.

O motorista, um homem de 54 anos, natural de Frederico Westphalen, e que já havia sido flagrado pela PRF no final de 2019 cometendo o mesmo crime, disse aos policiais que pegou o veículo em posto de combustíveis, em Santana do Livramento, e levaria até a capital.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local. A carreta e a carga, avaliada preliminarmente em cerca de R$ 5 milhões, foram apreendidas.

