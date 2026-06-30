Saúde em Obras: Hospital Regional Ruth Cardoso avança moderniza a estrutura com reformas em diversos setores

Fotos: Comunicação/HRRC

Desde que o Governo do Estado assumiu a gestão do Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em dezembro de 2025, a unidade passa por um amplo processo de revitalização da sua estrutura física em Balneário Camboriú. As melhorias iniciaram pela área externa e agora avançam para os ambientes internos, tornando os espaços mais seguros e funcionais para pacientes, acompanhantes e profissionais.

Atualmente, está em andamento a reforma da recepção da internação. O projeto prevê a ampliação do espaço para oferecer mais conforto a pacientes, acompanhantes e profissionais.

Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo o diretor-geral do Hospital Regional Ruth Cardoso, João Franco, a reestruturação segue um planejamento que permite executar as melhorias sem interromper os atendimentos. “Estamos investindo na modernização da infraestrutura e dos ambientes para oferecer mais segurança aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes. Todas as intervenções são realizadas por etapas para manter o hospital em pleno funcionamento durante as obras”, destaca.

A unidade realizou uma ampla revisão da infraestrutura predial para garantir mais segurança e confiabilidade aos serviços hospitalares. Entre as ações estão a modernização do sistema elétrico, manutenção dos geradores de energia e programas permanentes de manutenção das redes de água, esgoto, gases medicinais, vácuo e ar comprimido, essenciais para o funcionamento da assistência.

Também foram executados serviços de limpeza dos reservatórios de água, análises periódicas da qualidade da água, manutenção preventiva das redes hidráulicas, hidrojateamento e sucção da rede de esgoto. O hospital ainda realizou reparos e a vedação dos telhados do Centro de Imagem e do Pronto-Socorro, solucionando problemas de infiltração.

Foto: Reprodução/Secom SC

A primeira etapa das obras contemplou a revitalização da área externa, com pintura da fachada, recuperação dos bancos e implantação da nova comunicação visual, que está em fase final. O Centro de Imagem também foi totalmente revitalizado e, além da reestruturação física, ampliou a oferta de exames especializados e passou a integrar o ambulatório.

Já as intervenções na área interna seguem um cronograma planejado para garantir a continuidade dos atendimentos. Os leitos de internação estão passando por melhorias de forma gradativa, permitindo que as obras sejam executadas sem comprometer a assistência aos pacientes.

Foto: Reprodução/Secom SC

A sala de hemodiálise passou por adequações estruturais, além da ampliação da capacidade de atendimento com um novo equipamento e novas poltronas, proporcionando mais conforto aos pacientes. Outro ambiente revitalizado foi o posto de enfermagem da Clínica Cirúrgica, que recebeu reparos, pintura e melhorias na infraestrutura. O Centro Obstétrico também passou por intervenções na estrutura, conforme apontamentos realizados durante vistorias técnicas da Secretaria de Estado da Saúde.

Para garantir maior precisão na elaboração dos projetos, o hospital utiliza um scanner de nuvem de pontos em 3D, tecnologia que realiza o mapeamento completo da estrutura da unidade. O levantamento permite desenvolver projetos com mais precisão e executar as obras com maior eficiência.

A modernização integra o processo de reestruturação do Hospital Regional Ruth Cardoso e reforça o compromisso da Secretaria de Estado da Saúde (SES) com a qualificação da infraestrutura hospitalar e da assistência prestada à população catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC

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Texto: Comunicação HRRC



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