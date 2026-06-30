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Mercado de eletrodomésticos ganha novo showroom em SP

UD house inaugura espaço no Jardim Anália Franco e reforça tendências de design, tecnologia e personalização

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/06/2026 às 18h46
Mercado de eletrodomésticos ganha novo showroom em SP
Divulgação Guilherme Gongra/UD house

O mercado de cozinhas e áreas gourmet de alto padrão vem registrando expansão significativa nos últimos anos, impulsionado pela valorização dos espaços de convivência e pela busca por eletrodomésticos de alta performance.

Um levantamento da Mordor Intelligence estima que o setor de eletrodomésticos e eletroportáteis deve movimentar cerca de USD 33,6 bilhões no Brasil em 2026, com previsão de atingir USD 45,3 bilhões até 2031, refletindo a demanda por soluções tecnológicas e sustentáveis.

Esse movimento está diretamente ligado ao avanço do mercado imobiliário de luxo, que atingiu R$ 52,2 bilhões em 2025, segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica divulgado pela Forbes. O segmento concentrou quase 30% de todo o valor negociado no mercado residencial brasileiro, com imóveis acima de R$ 2 milhões ganhando protagonismo nas capitais.

Nesse cenário de valorização e busca por ambientes sofisticados e personalizados, a UD house inaugurou em maio de 2026 um novo showroom no Jardim Anália Franco, zona leste de São Paulo. Localizado na Rua Eleonora Cintra, 347, o espaço de 230 m² foi projetado para oferecer uma experiência completa em design contemporâneo, tecnologia e personalização, com dois andares e oferecendo cerca de 1.500 itens de 25 marcas.

Segundo Claudney Marques, fundador e CEO da UD house, a escolha do bairro representa um retorno às origens da empresa, que iniciou sua trajetória na região há 19 anos. "A rua Eleonora Cintra consolidou-se como um dos principais polos de arquitetura, decoração e design de alto padrão do Tatuapé e Anália Franco, atraindo um público qualificado que busca exclusividade e conveniência sem sair da região", afirma.

O showroom foi concebido para ser mais do que uma loja. Os produtos não estão apenas expostos, mas integrados em cozinhas planejadas que permitem ao cliente visualizar a aplicação real da tecnologia e do design. "Nosso objetivo é criar um ambiente de experiência, que inspire e ofereça suporte técnico especializado para arquitetos e designers em projetos complexos", explica Alberto Correa, fundador e CFO da UD house.

As tendências observadas para 2026 reforçam a ideia de que a cozinha deixou de ser um espaço isolado para se tornar protagonista da casa, integrada às áreas sociais. "Os eletrodomésticos de alta tecnologia, influenciados por feiras internacionais como a EuroCucina em Milão, complementam o mobiliário e transformam a cozinha em um espaço de convivência. As áreas gourmet equipadas para o ‘receber bem’ ganham destaque, com foco em experiências gastronômicas completas dentro de casa", acrescenta Marques.

A personalização da experiência de compra é outra característica destacada pela empresa. "O atendimento não foca apenas na venda, mas em entender a rotina do cliente para indicar tecnologias que realmente façam sentido, como fornos combinados, gavetas aquecidas ou sistemas de refrigeração sob medida", pontua Correa.

A concepção do showroom foi desenvolvida pela equipe interna da empresa, com projeto da arquiteta Kathia Barral. Já a produção do espaço leva a assinatura da designer de interiores Fabiana Oliveira, responsável por aplicar o conceito de acolhimento e bem-estar presente na identidade da marca. "Aqui o cliente pode vivenciar o espaço antes de decidir, compreendendo como cada item personalizado pode facilitar seu dia a dia", conclui Marques.

Para saber mais, basta acessar: https://udhouse.com.br/﻿

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