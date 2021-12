Tenente Portela: Homem tenta edificar obra com os tijolos e cimento da obra do vizinho, mas é flagrado nas câmeras de vídeo monitoramento

O fato aconteceu em Tenente Portela. A vítima não é nada mais nada menos que a própria Inspetora de Polícia lotada na Delegacia de Polícia de Tenente Portela, que ao ser informada pelo seu pedreiro que o material estava desaparecendo da obra, instalou câmeras de vídeo monitoramento nas proximidades e flagrou o vizinho subtraindo os tijolos, e apurou que sacos de cimento também haviam sido subtraídos.

O homem foi indiciado por furto e deverá prestar contas ao Poder Judiciário oportunamente.

O Delegado de Polícia Roberto Fagundes Audino, titular da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, aproveita para reiterar a importância da instalação de circuitos de captação de imagens, que é uma das ferramentas mais eficazes de combate aos crimes contra o patrimônio. Com imagens colhidas em câmeras instaladas pela administração municipal de Tenente Portela e de estabelecimentos comerciais, já foram desvendados diversos crimes pela delegacia local, frisa o Delegado Audino.

