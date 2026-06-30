Quarta, 01 de Julho de 2026
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gabriel Ramirez leva delivery ao interior do Brasil

Por muito tempo restrito às capitais, o delivery por aplicativo passou a avançar sobre cidades de pequeno e médio porte do interior, atraindo plata...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/06/2026 às 20h31
Gabriel Ramirez leva delivery ao interior do Brasil
Mais Delivery

Por anos, o mapa de delivery no Brasil foi desenhado de cima para baixo: investimento, logística e tecnologia chegaram primeiro às capitais, enquanto milhares de cidades de pequeno e médio porte ficaram esperando a sua vez. Agora, esse interior, por muito tempo deixado à margem da digitalização do consumo, passou a atrair plataformas regionais que enxergam nesses municípios um mercado ainda pouco explorado.

O movimento acompanha a consolidação do setor no Brasil. Segundo a Abrasel, as vendas de delivery atingiram pico de 50% em 2020, no auge das restrições sanitárias (antes da pandemia representavam 26% das vendas), e não recuaram com o fim do isolamento, consolidando-se como hábito de consumo. Dados da Statista projetam que a receita do mercado de entrega de comida online no país alcance US$ 21,18 bilhões em 2025, com taxa de penetração de aproximadamente 38,8% da população (mais de 85 bilhões de brasileiros). Levantamento da mesma consultoria referente a 2020 apontou ainda que o Brasil concentrava cerca de 48,77% dos pedidos de delivery da América Latina, à frente de México (27,07%) e Argentina (11,85%).

O perfil de quem está por trás desses pedidos ajuda a explicar o avanço sobre cidades menores. De acordo com dados do governo federal de agosto de 2024, o país contava com mais de 1,37 milhão de estabelecimentos ativos no setor de alimentação, sendo aproximadamente 65% classificados como microempreendedores individuais (MEI). É uma base majoritariamente formada por pequenos negócios, perfil que predomina no interior e que constitui o público-alvo das plataformas regionais.

Entre os exemplos desse movimento está o Mais Delivery, aplicativo voltado a municípios fora dos grandes centros, fundados por Gabriel Sebastian Ramirez e pelo sócio Oscar Alcantara Junior. A operação tem origem em 2016, quando a G22 TI, empresa de tecnologia de Ramirez, identificou demanda por sistemas de entrega em cidades onde as grandes plataformas ainda não atuavam. "Havia demanda por delivery em cidades que ainda não eram atendidas pelas grandes plataformas", afirma Ramirez. Em seguida, a G22 TI passou a desenvolver sistemas sob medida, com marca própria para cada cliente. Esse modelo, ao reunir mais de 50 sistemas distintos ao fim de 2018, tornou-se inviável de manter com uma equipe enxuta. A resposta foi unificar tudo em um único aplicativo compartilhado por administradores em diferentes cidades, lançado em fevereiro de 2019 e ampliado para segmentos além da alimentação, como mercados, farmácias e pet shops.

O arranjo adotado é o de licenciamento. Em vez de operar cada cidade a partir de uma estrutura central, a tecnologia e a marca são administradas por empreendedores locais, responsáveis por cadastrar estabelecimentos, ativar entregadores e cuidar do relacionamento com o comércio. Na prática, cada cidade que entra na rede mobiliza mão de obra local, dos comerciantes aos motoboys que realizam as entregas, transformando a operação em fonte de trabalho e renda dentro do próprio município. O racional é antigo no varejo brasileiro e tem sido apontado por plataformas do interior como forma de reduzir o custo da expansão geográfica e aproximar a operação do mercado local, ponto de atrito frequente das plataformas nacionais em cidades menores.

Segundo dados informados pela própria empresa, o Mais Delivery opera hoje em mais de 170 municípios, reúne mais de 15 mil estabelecimentos parceiros e processa volume mensal superior a R$44 milhões em pedidos. A distribuição se dá a partir de um conjunto amplo de cidades pequenas e médias, padrão distinto do observado nas plataformas líderes do setor, mais concentradas em grandes centros.

O caso reflete um movimento mais amplo no mercado de tecnologia. À medida que as capitais se aproximam da saturação competitiva, o crescimento futuro do delivery passa a depender da capacidade de operar em municípios menores. Há também um efeito local: por trás de cada pedido há um restaurante de bairro que ganha vitrine, um entregador que encontra renda perto de casa e um morador que passa a ter, no próprio celular, opções que antes pareciam exclusivas das grandes cidades. "Levamos para o interior o que a capital sempre teve, mas que por muito tempo deixou essas cidades de fora. Cada município, por menor que seja, é digno de tecnologia e inovação", afirma Ramirez.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação ForMóbile
Tecnologia Há 4 horas

ForMóbile abre edição 2026 com foco em inovação

Entre os temas de maior destaque do primeiro dia esteve a transformação da indústria moveleira, impulsionada pela inteligência artificial e pelos c...

 @narawit_sukkasemsakorn/Freepik premium
Tecnologia Há 5 horas

Criação de conteúdo lidera uso de IA em empresas

Entre as organizações que já adotaram ferramentas de inteligência artificial, a produção de textos e redação concentra mais da metade das aplicaçõe...

 Noping
Tecnologia Há 6 horas

Team Solid e NoPing reforçam parceria até o final de 2026

Parceria fortalece a estrutura tecnológica da organização para oferecer maior estabilidade de conexão em treinos e torneios online.

 Huawei
Tecnologia Há 6 horas

HUAWEI nova 15 Max chega ao Brasil com oferta especial

Novo smartphone combina bateria de 8.500 mAh, câmera Ultra Clara de 50 MP e tela OLED de 6,84 polegadas; produto poderá ser adquirido com até 33% d...

 Divulgação/Instituto Percorre
Tecnologia Há 7 horas

Instituto Percorre abre 1477 vagas para cursos gratuitos

Com a campanha "Convocados pro Futuro", instituto oferece cursos de formação gratuita para o mercado de trabalho; inscrições para o 2º semestre abr...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 19°
16° Sensação
0.74 km/h Vento
99% Umidade
100% (14.41mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quinta
16°
Sexta
11°
Sábado
16°
Domingo
20°
Segunda
15° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que permite a prefeituras vender ônibus escolar adquirido com recursos federais
Economia Há 4 horas

Fila do INSS cai ao menor nível em 21 meses, com 1,8 milhão de pedidos
Geral Há 4 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões
Política Há 4 horas

“Melhor arma que um país pode ter é alimento”, diz Lula
Tecnologia Há 4 horas

ForMóbile abre edição 2026 com foco em inovação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 321,096,99 +0,18%
Ibovespa
172,024,13 pts -0.68%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7053 (30/06/26)
02
15
54
63
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3723 (30/06/26)
02
04
05
06
07
10
12
15
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias