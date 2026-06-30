Instituto Percorre abre 1477 vagas para cursos gratuitos

O Instituto Percorre, que há 28 anos atua na formação e empregabilidade de jovens, abre inscrições para o segundo semestre de 2026 com uma nova identidade e uma campanha inovadora. Com o tema "Convocados pro Futuro", a instituição oferece quase 1.500 vagas gratuitas e convoca jovens de 15 a 29 anos a treinar e entrar em campo prontos para o "jogo da vida profissional".

Inspirada no maior evento de futebol mundial, a campanha transforma a jornada do aluno em uma experiência gamificada. Assim, as unidades do instituto tornaram-se "Arenas", a matrícula passou a ser "Avanço de Fase" e cada futuro estudante é um talento "Convocado" para a seleção do futuro. A iniciativa visa engajar os jovens por meio de uma linguagem aspiracional, mostrando que a preparação para a carreira é uma jornada de conquista e pertencimento.

As oportunidades abrangem 13 cursos em áreas de alta demanda do mercado, como Dados e Inteligência Artificial (como IA e Power BI), Tecnologia (como Cybersecurity), Gestão e Negócios (como Gestão Empresarial com ERP TOTVS e Marketing Digital), além de formações voltadas ao desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho.

A conexão com o mercado de trabalho é um pilar da formação, construída por meio de mentorias com profissionais, simulações de processos seletivos, workshops técnicos e comportamentais, e visitas a empresas parceiras, como Dell e Citi. O ciclo de aprendizado culmina no "Criatech", evento em que os melhores projetos são apresentados diretamente a uma banca de executivos. Para se adaptar à rotina dos estudantes, os cursos são oferecidos em modalidades flexíveis, incluindo formatos 100% presenciais e híbridos.

"A campanha ‘Convocados pro Futuro’ é o nosso jeito de conversar com a juventude sobre preparação para o trabalho, mas, no Instituto Percorre, o principal é o que acontece depois", destaca Marcela Zitune Birger, Superintendente do Instituto Percorre. "O que diferencia o Instituto Percorre é o compromisso com o depois. A formação prepara, mas é a continuidade que sustenta: por isso conectamos os formandos a vagas, ajudamos na preparação para processos seletivos e acompanhamos a carreira por até cinco anos. A gente chama de Percorre porque acredita em trajetória. Muitos jovens têm talento, mas não têm rede, referência e acesso; então nosso papel é abrir portas e permanecer por perto: apoiar na formação, orientar escolhas, conectar com oportunidades e seguir acompanhando a caminhada profissional por anos. Nosso objetivo é gerar mudança consistente que se traduz em renda, autonomia e novas possibilidades para as famílias."

O modelo do Instituto Percorre vai além da sala de aula. O Núcleo de Oportunidades conecta os formandos a vagas de emprego, estágio e aprendizagem, oferecendo acompanhamento de carreira por até cinco anos após a conclusão do curso. Dentro dessa visão de longo prazo, o instituto também incentiva a continuidade dos estudos por meio do programa 'Percorre+Futuro', que facilita o acesso ao ensino superior com apoio para bolsas de estudo. Para cada vaga aberta em empresas parceiras, o instituto indica, em média, três jovens qualificados. Essa metodologia integrada resulta em um impacto socioeconômico relevante: em média, os jovens formados pelo instituto registram um aumento de até 60% na renda de suas famílias.

Serviço

Público-alvo: Jovens de 15 a 29 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio (prioritariamente na rede pública) e pessoas com deficiência a partir de 16 anos.

Jovens de 15 a 29 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio (prioritariamente na rede pública) e pessoas com deficiência a partir de 16 anos. Duração e Turnos: Os cursos duram em média 4 meses, com opções de turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Os cursos duram em média 4 meses, com opções de turmas nos períodos da manhã, tarde e noite. Unidades: São Paulo (Itaquera, Jd. Ângela, Santo Amaro, Santana, Hortolândia, Santos, São José do Rio Preto e Carapicuíba), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ).

São Paulo (Itaquera, Jd. Ângela, Santo Amaro, Santana, Hortolândia, Santos, São José do Rio Preto e Carapicuíba), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ). Inscrições: De 29 de junho a 11 de agosto de 2026.

De 29 de junho a 11 de agosto de 2026. Início das aulas: 11 de agosto de 2026.

11 de agosto de 2026. Inscrições pelo site oficial institutopercorre.org.br/cursos

Sobre o Instituto Percorre

Há quase três décadas, o Instituto Percorre atua na formação profissional gratuita de jovens e pessoas com deficiência com menor acesso às oportunidades do mercado de trabalho. Com atuação em Administração, Gestão e Tecnologia, aliada ao desenvolvimento comportamental, a organização já formou mais de 50 mil profissionais e contribuiu para a empregabilidade de mais de 18 mil jovens, consolidando-se como uma ponte entre educação e empregabilidade no Brasil.

Reconhecido entre as melhores ONGs do mundo pelo ranking TheDotGood e certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), o Instituto Percorre conta com o apoio de empresas como a TOTVS, sua fundadora e principal mantenedora, além de Dell, Zendesk e Citi Foundation.

Anteriormente conhecido como Instituto da Oportunidade Social (IOS), o Instituto Percorre adota o novo nome para refletir a evolução de sua atuação, acompanhando os jovens não apenas na formação, mas em toda a sua trajetória de desenvolvimento e inserção no mundo do trabalho.