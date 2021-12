Dois homens ficam feridos devido a briga em ginásio de Humaitá

Dois homens ficaram feridos devido a uma briga na noite da última sexta-feira (03/12) em Humaitá. A confusão ocorreu pouco antes das 20h nas imediações do ginásio de esportes da Vila Jardim. Segundo apuração da reportagem junto às autoridades policiais, a briga teria envolvido outros três indivíduos.

Um dos feridos, um jovem de 23 anos, sofreu ferimentos de maior gravidade e precisou ser encaminhado para exames no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Havia suspeita de fraturas na face, crânio e tórax que não se confirmaram. O outro ferido, de 40 anos, recebeu atendimento médico no Hospital Adesco de Humaitá. Ambos já receberam alta hospitalar.

Não se sabe, até o momento, o que teria motivado a briga. Brigada Militar e Polícia Civil registraram boletins de ocorrência.

