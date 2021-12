BM e PC cumprem mandado de busca e apreensão em Frederico Westphalen

Na tarde de segunda-feira (06/12), policiais militares do 37° Batalhão de Polícia Militar, em apoio a Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Itapagé, no município de Frederico Westphalen.

Durante a operação foi preso um homem de 27 anos, por tráfico de drogas, também foi apreendido 1,794 kg de maconha, 40,9 Gr de cocaína, 250 comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão usada para pesar o entorpecente, R$ 2610,00 (dois mil seiscentos e dez reais), além de uma máquina e diversos cartões de crédito.

