Condutor perde controle de veículo e atinge poste de energia em Horizontina

Um acidente de trânsito com danos materiais de grande monta foi registrado na madrugada deste domingo (05/12), em Horizontina, na Avenida Dahne de Abreu, esquina com a Rua Inhacorá.

O condutor de um Ford Focus Sedan, perdeu o controle da direção e atingiu violentamente um poste de concreto da rede de energia e iluminação pública. O carro ficou com a frente destruída em uma das laterais, arrancando a roda, dada a violência do impacto. O poste também cedeu ficando inclinado e sustentado pelas ferragens.

Não se sabem as causas do acidente. O condutor que trafegava no sentido bairro-centro teria se evadido do local, e segundo as informações, aparentemente sem ferimentos. O veículo possuía airbag.

A Brigada Militar orientou o trânsito desviando o mesmo pela rua Buricá para quem chega à cidade de Horizontina via Três de Maio. O Corpo de Bombeiros também foi acionado com seu veículo resgate, porém o motorista já não mais se encontrava.

A Brigada Militar obteve informações do condutor com familiares e tomou providências para remoção do veículo. O poste da rede terá que ser substituído.

