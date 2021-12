Veículo capota após colidir em outro estacionado em Três Passos

Um acidente de trânsito entre dois veículos foi registrado na noite deste domingo (05/12), em Três Passos. O fato aconteceu, por volta das 20h40, na rua Antônio Gonçalves de Oliveira, entre os bairros Glória e Sulserra.

Um VW Gol seguia no sentido Centro/Bairro quando, por motivos desconhecidos, perto de uma quadra de futebol, colidiu na dianteira de um GM Astra que se encontrava estacionado, vindo a capotar no meio da pista.

Conforme informações preliminares, o condutor do Gol, de 64 anos, sofreu um ferimento no ombro direito e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Caridade.

Após pavimentação nova, vêm ocorrendo inúmeros acidentes nesta rua.

