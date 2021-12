Homens são presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Coronel Bicaco

Neste domingo (05/12), a 01h30 policiais militares do 7º BPM prenderam dois homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Coronel Bicaco.

A prisão ocorreu na Avenida Presidente Vargas após abordagem dos indivíduos, sendo apreendido aproximadamente 830 gramas de cocaína, 01 pistola cal .380, 02 munições, 01 balança de precisão, 04 aparelhos telefônicos e 01 caderno com anotações.

Ambos foram conduzidos a Delegacia de Polícia para flagrante.

