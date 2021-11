Homens são presos após arremessarem drogas ao Presídio de Três Passos

Na segunda-feira (29/11), por volta das 11 horas, policiais militares do 7º BPM prenderam dois homens por tráfico de drogas em Três Passos. A prisão ocorreu após um arremesso de drogas para o interior do Presídio Estadual.

De imediato o invólucro contendo 39 porções de maconha pesando e 01 fone de ouvido foi recolhido e apreendido pela guarda externa do estabelecimento e os demais policiais iniciaram buscas aos responsáveis pelo arremesso.

Ambos foram abordados em uma motocicleta na BR 468, após tentarem fugir das guarnições da Brigada Militar.

Após foram encaminhados para Delegacia de Polícia para flagrante.

