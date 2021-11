PRF apreende 121 quilos de cocaína que eram transportados em motos de luxo

A partir de informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de que duas motocicletas de luxo poderiam estar sendo utilizadas para o cometimento de algum crime, os agentes abordaram os veículos na BR 470 em Barracão, proximidades da divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Para a abordagem das motos na manhã da segunda-feira (29/11), os PRFs montaram uma barreira na rodovia. Um dos condutores, ao se deparar com o bloqueio policial, abandonou o veículo e tentou fugir a pé por dentro de um banhado, mas acabou alcançado e preso.

Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais localizaram nos baús das motocicletas BMW, diversos tabletes de cocaína, que totalizaram 121 quilos. A PRF calculou que a droga poderia render cerca de R$ 20 milhões aos traficantes. Cada moto foi avaliada na casa de R$ 60 mil.

Os presos foram encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos formais.

