Colisão frontal provoca a morte de cinco indígenas no Norte do RS

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um automóvel ocorreu por volta das 22 horas do domingo (28/11), no Km 244 da BR 285, em Ciríaco, no Norte do Estado.

As vítimas são indígenas e viajavam em um VW Gol com placas de Muliterno/RS. Segundo levantamento preliminar da PRF, o carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o veículo de carga emplacado em Serafina Corrêa/RS.

Ainda, segundo a PRF, três pessoas morreram no local. A quarta vítima entrou em óbito durante atendimento no hospital de Lagoa Vermelha. O quinto ocupante do VW Gol não resistiu aos ferimentos e faleceu numa CTI em Passo Fundo.

