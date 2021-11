Bandidos furtam mais de 170 mil reais em rodas, pneus e baterias em Passo Fundo

Na manhã desta segunda-feira (29), um furto de rodas, pneus e baterias foi registrado na empresa Iveco Caminhões em Passo Fundo. O fato foi na empresa que fica localizada na BR-285, próximo a Rodovia Transbrasiliana.

Segundo informações obtidas no local, os meliantes chegaram na empresa pela lavoura que fica ao lado. Tudo indica que eles deixaram um caminhão/carreta a pelo menos 300 metros do local, em um capão de mato. Após isso, cortaram a cerca e uma cerca elétrica com mais de dois metros de altura, além de diversos fios elétricos, assim tendo acesso ao pátio da empresa.

No pátio estavam diversos caminhões e cavalos de carretas. Os meliantes levantaram os caminhões e colocaram cepos de madeira, após isso iniciaram o saque nos caminhões.

Ao total foram levados 40 conjuntos de pneus e rodas, além de 12 baterias, sendo 6 baterias de 170 amperes e 6 baterias de 100 amperes. O prejuízo é estimado próximo a R$ 170 mil.

No local havia um vigilante armado, que não viu a movimentação dos criminosos. O furto só foi visto hoje com a chegada dos funcionários.

A Brigada Militar foi acionada, buscou dados do ocorrido e iniciou buscas para localizar o material. A Polícia Civil vai investigar o caso.

