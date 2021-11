Corpo de homem é encontrado no rio Uruguai em Tiradentes do Sul

Na tarde deste domingo (28/11), os bombeiros de Três Passos localizaram, no rio Uruguai, o corpo de Gilberto dos Santos, de 58 anos de idade, morador de Tiradentes do Sul. O homem estava desaparecido desde sábado, segundo informações de familiares que solicitaram auxílio na manhã de domingo.

O corpo da vítima foi localizado na parte da tarde, aproximadamente sete quilômetros acima da Prainha do Cascalho, local conhecido como Barrinha, em Tiradentes do Sul. O corpo estava boiando, preso a um espinhel. A Polícia Civil de Três Passos esteve no local acompanhando a busca.

