BM apreende rádios transmissores e dinheiro no interior de Crissiumal

Na manhã da sexta-feira (26/11), o efetivo da Brigada Militar (BM) abordou dois veículos que transitavam em Esquina Butiá, interior de Crissiumal. Com os ocupantes foram encontrados dois rádios transmissores e dinheiro em espécie.

Os indivíduos relataram aos policiais militares que estavam na área de fronteira com a Argentina para atividades de comércio.

